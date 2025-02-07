ВСУ прорвали оборону россиян в Курской области 7.02.2025, 13:55

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За провал снят комбриг бригады ВДВ.

К началу третьего месяца зимы украинцы не только не покинули Курскую область, но предприняли новое контрнаступление — к юго-востоку от Суджи, пишет «Можем объяснить».

В четверг ВСУ силами 2 батальонов (это примерно 50 единиц техники и 500 солдат) прорвали российскую оборону на юго-восток от Суджи. Бронетехника высадила десант в поселках Черкасская конопелька и Фанасеевка.

Дальнейшее продвижение ВСУ было остановлено в километре от Уланок, утверждают Z-каналы. Общая глубина прорыва составила около пяти километров.

Чеченский спецназ «Ахмат» снова разминулся с ВСУ. «В направлении Черкасской конопельки и Уланка спецназ Ахмат не стоял. <...> Противник понял, что на участке, где мы стоим – ловить нечего, и пошел вниз, к нашим соседям» – заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Потом он пожаловался, что Минобороны не отметило отряд в сводке об отражении атаки ВСУ – хотя артиллерия и дроны «Ахмата» якобы наносили удары по противнику.

За прорыв ВСУ под Суджей снят комбриг 11 бригады ВДВ, сообщают Z-каналы. По их данным, командование бригады взяло территорию «в кредит» – то есть доложило о ее захвате заранее, не имея фактического контроля. И ВСУ вышли по ней в тыл российских подразделений.

Минобороны РФ вечером в четверг отчиталось об отражении всех атак: ВСУ якобы потеряли 50 единиц техники и более 200 человек. Военный аналитик Ян Матвеев обратил внимание, что военкоры публикуют ролики ударов по украинской технике с повторами одного и того же видео внутри – пытаясь таким образом завысить потери противника.

С начала года российские войска освободили 54 кв. км территории Курской области (по данным проекта DeepDtate). Это чуть больше 10% территории, занятой ВСУ. Осенью пропагандисты обещали освободить область до Нового года.

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