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Разведка Эстонии: Украине удалось подловить Россию

  • 7.02.2025, 16:17
Разведка Эстонии: Украине удалось подловить Россию

ВСУ воспользовались удобным моментом для наступления в Курской области.

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Россия, после небольшого «успеха» в наступлении на Донецкую область, начала реорганизацию своих сил.

Об этом сказал на брифинге в пятницу, 7 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам руководителя военной разведки Эстонии, Россия уменьшила количество обстрелов в течение последней недели, а это связано прежде всего с реорганизацией вооруженных сил РФ.

Он отметил, что после захвата Великой Новоселки и Курахово в Донецкой области Россия начала восстанавливать и пополнять свои подразделения в этом районе.

По словам Кивисельга, в течение недели направление наступления российских войск не изменилось – это по-прежнему район населенного пункта Покровск Донецкой области.

«Там россияне продолжили постепенное продвижение и за последние семь дней продвинулись на площади около десяти квадратных километров», – сказал он.

Кивисельг также считает возможным, что в ближайшие недели российская армия перебросит дополнительные подразделения к окраинам Покровска, чтобы отрезать пути снабжения города и таким образом полностью изолировать Покровск.

«Подытоживая, война на истощение продолжается, а наиболее значимым событием прошлой недели стал относительно большой высокоточный удар по целям в Украине 1 февраля, когда Россия применила как свои стратегические бомбардировщики, бомбардировщики дальнего действия и ракеты «Калибр» из Черноморского региона, так и баллистические и крылатые ракеты «Искандер» из Крыма и материковой части России», – сказал полковник.

В то же время в Курской области РФ также находится в процессе пополнения северокорейских подразделений, которые расположены там, что привело к снижению военной активности в регионе, рассказал эстонский военный.

«Со своей стороны, этим воспользовались украинские вооруженные силы, которые, по открытым источникам, вчера (6 февраля. – Ред.) провели успешные атаки в Курской области, захватив новые населенные пункты и районы, особенно в юго-восточном направлении от Суджи», – отметил он.

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