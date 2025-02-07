Кремль подтвердил закрытие «Русского дома» в Баку 2 7.02.2025, 17:11

2,082

Азербайджан идет на обострение.

Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил, что власти Азербайджана закрыли культурный центр «Русский дом» в Баку. «Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов», — приводит его слова РИА «Новости».

Песков пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться на разных уровнях. «Мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят и в диалоге двух глав государств», — подчеркнул пресс-секретарь.

О закрытии «Русского дома», который курирует Россотрудничество, накануне сообщило азербайджанское издание Report, объяснив решение властей тем, что Азербайджан не нуждается во внешней помощи, «тем более предоставляемой через непрозрачные схемы и организации, структура которых явно имеет разведывательный характер». Позднее пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что Баку еще 3 февраля направил российским властям ноту о прекращении деятельности «Русского дома». По его словам, культурный центр нарушил азербайджанские законы, поскольку не был зарегистрирован как юридическое лицо.

Отношения между Москвой и Баку начали портиться после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, летевшего в Грозный. Ильхам Алиев обвинил Россию в катастрофе и потребовал наказать виновных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com