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Кремль подтвердил закрытие «Русского дома» в Баку

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  • 7.02.2025, 17:11
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Кремль подтвердил закрытие «Русского дома» в Баку

Азербайджан идет на обострение.

Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил, что власти Азербайджана закрыли культурный центр «Русский дом» в Баку. «Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов», — приводит его слова РИА «Новости».

Песков пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться на разных уровнях. «Мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят и в диалоге двух глав государств», — подчеркнул пресс-секретарь.

О закрытии «Русского дома», который курирует Россотрудничество, накануне сообщило азербайджанское издание Report, объяснив решение властей тем, что Азербайджан не нуждается во внешней помощи, «тем более предоставляемой через непрозрачные схемы и организации, структура которых явно имеет разведывательный характер». Позднее пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что Баку еще 3 февраля направил российским властям ноту о прекращении деятельности «Русского дома». По его словам, культурный центр нарушил азербайджанские законы, поскольку не был зарегистрирован как юридическое лицо.

Отношения между Москвой и Баку начали портиться после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, летевшего в Грозный. Ильхам Алиев обвинил Россию в катастрофе и потребовал наказать виновных.

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