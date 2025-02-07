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Сталлоне инвестировал в швейцарскую компанию по разработке ИИ

  • 7.02.2025, 19:22
Сталлоне инвестировал в швейцарскую компанию по разработке ИИ
Сильвестр Сталлоне

Американский актер и кинорежиссер вложил в стартап $7,5 млн.

Американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне инвестировал в швейцарскую компанию по разработке искусственного интеллекта (ИИ) Largo.ai. Об этом пишет Handelszeitung.

Сталлоне вложил в стартап $7,5 млн. Также он стал стратегическим партнером компании.

Программное обеспечение Largo.ai анализирует сценарии и видеоматериалы по заданным критериям, оценивая сочетание жанров и развитие персонажей, пишет издание. На основе этого компания определяет подходящую целевую группу и делает подробные прогнозы финансового успеха кинокартин. Помимо этого, продюсеры используют платформу для подбора актеров для фильмов, а рекламные агентства — для тестирования своих кампаний на фокус-группах.

Largo.ai основана в 2020 году и уже сотрудничает с более чем 600 компаниями в области кино и телевидения, включая несколько голливудских студий и крупных агентств, отмечает Deadline. По информации издания, с момента создания стартап проанализировал перспективность 400 тыс. фильмов и сериалов, 950 тыс. актеров, 59 тыс. сценариев и более 200 тыс. рекламных роликов для обучения ИИ-программ.

В середине января президент США Дональд Трамп назначил Сталлоне, а также Мела Гибсона и Джона Войта спецпосланниками в Голливуде. Их задачей, по словам политика, будет восстановить Голливуд, который за последние четыре года потерял «много бизнеса» за рубежом. Вероятно, республиканец имел в виду, что из-за больших расходов крупные фильмы все чаще снимают в других странах, предположила The New York Times. Например, Великобритания, Венгрия, Австралия и Канада предлагают студиям щедрые налоговые льготы.

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