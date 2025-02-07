закрыть
7 февраля 2025, пятница, 20:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бразилии самолет упал на пассажирский автобус

1
  • 7.02.2025, 20:00
  • 2,296
В Бразилии самолет упал на пассажирский автобус

Видео.

В бразильском Сан-Паулу самолет упал на проезжую часть и загорелся, сообщила пожарная служба города в соцсети X.

По данным портала G1, самолет упал на пассажирский автобус. Как минимум два человека погибли, еще два пострадали, пишет Istoe.

Министр общественной безопасности штата Сан-Паулу Гульерм Деррит уточнил, что потерпевший крушение самолет был двухмоторный.

Это было частное воздушное судно King Air F90, которое вмещает восемь человек, пишет G1. Как уточнили в пожарной службе, на его борту были два человека.

Инцидент произошел в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте. Перед падением самолет попытался совершить экстренную посадку, отмечает G1. Сведений о состоянии пострадавших нет.

В тушении пожара задействовано десять единиц техники.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко