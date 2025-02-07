В Бразилии самолет упал на пассажирский автобус

В Бразилии самолет упал на пассажирский автобус1
- 7.02.2025, 20:00
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В бразильском Сан-Паулу самолет упал на проезжую часть и загорелся, сообщила пожарная служба города в соцсети X.
По данным портала G1, самолет упал на пассажирский автобус. Как минимум два человека погибли, еще два пострадали, пишет Istoe.
Министр общественной безопасности штата Сан-Паулу Гульерм Деррит уточнил, что потерпевший крушение самолет был двухмоторный.
🚨ASSISTA: Novo ângulo do avião que caiu e explodiu em São Paulo, na Barra Funda. pic.twitter.com/n8ZAhxbKAT— CHOQUEI (@choquei) February 7, 2025
Это было частное воздушное судно King Air F90, которое вмещает восемь человек, пишет G1. Как уточнили в пожарной службе, на его борту были два человека.
Инцидент произошел в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте. Перед падением самолет попытался совершить экстренную посадку, отмечает G1. Сведений о состоянии пострадавших нет.
В тушении пожара задействовано десять единиц техники.