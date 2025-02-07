РосСМИ: Военным РФ отправили партию заминированных очков для управления дронами 4 7.02.2025, 21:39

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Иллюстративное фото

Партия очков якобы поступила в качестве гуманитарной помощи.

Неизвестные пытались передать российским военным, участвующим во вторжении в Украину, FPV-очки, начиненные взрывчаткой. Об этом в разговоре с ТАСС заявил официальный представитель АО «НПП» (разработчик и поставщик РЭБ-оборудования) Игорь Потапов. По его словам, партия очков Skyzone Cobra X v4 поступила в качестве гуманитарной помощи от некоего человека по имени Роман. «Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид», — рассказал Потапов.

Он призвал военных проявлять особую бдительность при получении гуманитарной помощи от незнакомых лиц, напомнив, что любая гуманитарная помощь требует проверки, особенно если она поступает от нового, неизвестного человека.

«Людей, занимающихся гуманитарной помощью, у нас довольно много, они все достаточно известные. И когда резко появляется какой-то благодетель с желанием помочь — это, конечно, прекрасно, но подобных людей всегда нужно проверять», — подчеркнул Потапов.

Весной 2022 года, вскоре после начала российского вторжения в Украину, двое военнослужащих РФ погибли, а еще 28 оказались в реанимации после употребления отравленных пирожков, которые, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, были приготовлены жителями Изюмского района Харьковской области. В том же сообщении указывалось, что около 500 военнослужащих той же дивизии были госпитализированы из-за тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

Летом 2023 года в оккупированном Мариуполе произошел еще один похожий инцидент. Как писал советник мэра города Петр Андрющенко в своем телеграм-канале, неизвестные организовали массовое отравление российских офицеров во время празднования Дня ВМФ. В итоге, по словам советника градоначальника, 17 человек в тяжелом состоянии были госпитализированы, двое из них скончались.

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