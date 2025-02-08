В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских дронов 2 8.02.2025, 15:16

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иллюстративное фото

Часть жителей эвакуировали.

Власти российского Ростова-на-Дону приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в одном из районов города после атаки беспилотников, пишет The Moscow Times.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. «На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о введении режима ЧС на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате ночной атаки», — заявил Слюсарь.

По его словам, сотрудники Следственного комитета завершили обследование места происшествия, после чего коммунальные службы приступили к восстановительным работам. Аварийные газовые службы проверили состояние труб и оборудования в квартирах, подача газа осуществляется в штатном режиме. Для оперативного реагирования создан штаб по приему заявлений от пострадавших граждан, а также комиссия для оценки материального ущерба. Власти обещают оказать необходимую помощь жителям поврежденных домов.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что атака украинских беспилотников привела к повреждению окон и рам в 14 многоквартирных домах. Из одной из пострадавших многоэтажек были эвакуированы 68 человек.

Помимо жилых зданий, под удар попала нефтеперекачивающая станция в районе населенного пункта Чертково Ростовской области. В результате атаки повреждены административно-бытовые помещения предприятия, шесть сотрудников были эвакуированы.

Согласно заявлению Министерства обороны России, в ночь на 8 февраля силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией страны. Из них 18 были сбиты над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской, пять — над Белгородской и два — над Краснодарским краем.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что целью атаки в регионе стала станция в Кумылженском районе. Однако системы противовоздушной обороны, по его словам, отразили нападение. «В результате падения обломков пожара не возникло», — уточнил Бочаров.

В Краснодарском крае обломки беспилотников упали на пять жилых домов в городе Славянск-на-Кубани, вызвав повреждения кровель и выбив стекла. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Однако из-за инцидента на нескольких улицах города временно отключили электроснабжение.

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