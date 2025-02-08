Украинские военные сбили российский Су-25

Украинские военные сбили российский Су-253
- 8.02.2025, 16:58
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Штурмовик уничтожили на Торецком направлении.
На фронте украинские бойцы уничтожили российский самолет Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения ВСУ, которое поймало российский самолет.
Отличились воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ, входящей в состав оперативного командования «Юг».
«Воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25! Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря украинским воинам ПВО», - подчеркивают военные.
Отметим, что по данным Генерального штаба ВСУ, украинские воины с начала полномасштабной войны уничтожили уже 369 самолетов армии РФ. Также ВСУ сбили 331 вражеский вертолет.