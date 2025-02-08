Момент ликвидации российского Су-25 попал на видео 8.02.2025, 18:05

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Его стоимость — $11 миллионов.

Силы ПВО 28-й бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода уничтожили российский штурмовик Су-25 под Торецком Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои.

В Сети появилось видео падения сбитого российского борта.

Отметим, что Су-25 - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Поступил на вооружение СССР в 1981 году.

Главной задачей Су-25 является поддержка с воздуха наземных сил и уничтожение живой силы и бронетехники.

Стоимость самолета Су-25 составляет 11 млн долларов.

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