Момент ликвидации российского Су-25 попал на видео
- 8.02.2025, 18:05
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Его стоимость — $11 миллионов.
Силы ПВО 28-й бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода уничтожили российский штурмовик Су-25 под Торецком Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои.
В Сети появилось видео падения сбитого российского борта.
Отметим, что Су-25 - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Поступил на вооружение СССР в 1981 году.
Главной задачей Су-25 является поддержка с воздуха наземных сил и уничтожение живой силы и бронетехники.
Стоимость самолета Су-25 составляет 11 млн долларов.