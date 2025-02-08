В Москве произошел крупный пожар на территории Электрозавода

В Москве произошел крупный пожар на территории Электрозавода4
- 8.02.2025, 18:25
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На верхних этажах горящего здания заблокированы люди.
В Москве произошел пожар в одном из зданий на территории Электрозавода, сообщает ТАСС.
Пожару присвоен третий ранг сложности. В здании на верхних этажах заблокированы люди. Их точное количество неясно — Baza пишет, что их около 30 человек, Mash сообщает о десяти, Shot — о 50, сообщает «Медуза».
«Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы», — говорится в сообщении в телеграм-канале московского МЧС. В ведомстве сообщили, что на месте работают 60 пожарных и 16 единиц техники.
По данным Shot, спасены около 20 человек, десять из них, среди которых двое детей, пострадали — у них отравление угарным газом.