Не только Су-25: украинские военные повредили еще и российский вертолет

Не только Су-25: украинские военные повредили еще и российский вертолет1
- 8.02.2025, 18:50
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Ми-8 теперь требуется серьезный ремонт.
Украинский бойцы 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский Су-25. В то же время, вероятно, был поврежден российский вертолет.
Об этом сообщается в заявлении 28-ой ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
По данным военных, в окрестностях Торецка сводное зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО «Иглой» отправило российский Су-25 «на вечную стоянку».
«Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача - украинские расчеты FPV операторов R.V. и батальон беспилотных систем не дали ему это сделать. В результате вертолет, хромая, вернулся обратно и требует немалого ремонта», - пояснили в бригаде.
К тому же, по данным военных, пилот вражеского Су-25 так и остался брошен.