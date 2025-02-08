Стало известно, кто и как сегодня сбил российский Су-25 под Торецком 8.02.2025, 22:46

иллюстративное фото

Штурмовик удалось ликвидировать с помощью ПЗРК «Игла».

Украинские защитники сегодня сбили российский штурмовик Су-25. Вражеский самолет точным выстрелом из ПЗРК сбил стрелок из Дубенщины.

Об этом говорится в заявлении Ровенской областной военной администрации.

Фото: воины 28-й ОМБр уничтожили российский Су-25 (РОСЗМИ)

«Сегодня в небе над Бахмутским районом, российский Су-25 пытался прорваться и атаковать украинские позиции. Однако украинские бойцы не из пугливых», - отметили в администрации.

В ОВА рассказали, что стрелок-зенитчик солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТрО Ровенской области Павел Жалко вместе с зенитным ракетным отделением 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода мгновенно обнаружили цель. Рассчитали курс и осуществили пуск из ПЗРК «Игла».

- Поздравляем нашего бойца с достижением и продолжаем уничтожать врага!, - добавили в ОВА.

Напомним, что военные сегодня в окрестностях Торецка уничтожили не только Су-25. Bвоенные 28-й ОМБр, вероятно, повредили вражеский вертолет.

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