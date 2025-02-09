ВСУ выбили оккупантов из Котлиного под Покровском 2 9.02.2025, 14:03

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Одержана важная победа.

Подразделения 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» выбили оккупантов из села Котлино, расположенного всего в 10 километрах от города Покровска. Эта операция не только отбросила врага назад, но и ослабила его позиции вокруг стратегически важной трассы Покровск – Днепр, пишет «Диалог.UA».

Бои за Котлино шли на протяжении нескольких дней. Российская армия бросила на штурм сразу три бригады – 130-ю, 15-ю и 1-ю «Славянскую», рассчитывая закрепиться в селе и создать угрозу для снабжения украинских войск.

Однако их наступление провалилось. Украинские танки, боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры M113 поддерживали штурмовой полк «Скала», нанося удары по позициям противника и помогая пехоте продвигаться вперед. Украинские военные зачищали каждый дом, уничтожая группы оккупантов, которые пытались закрепиться в населенном пункте. Отдельным вызовом стали системы окопов вокруг Котлиного, где российские войска пытались организовать оборону.

Однако внезапная атака украинской армии застала их врасплох. Оккупанты начали в панике покидать позиции, некоторые были ликвидированы при попытке контратаковать. Хотя украинские военные смогли вернуть контроль над Котлиным, ситуация остается сложной.

Российская армия продолжает попытки контратаковать и окружить село. Отбитие Котлиного позволило украинским военным облегчить использование трассы Покровск – Днепр, которая играет ключевую роль в снабжении Сил обороны на этом участке фронта. Ранее украинские военные уже зачищали систему окопов врага в этом районе, но теперь контроль над населенным пунктом полностью перешел в руки ВСУ, что ослабляет позиции российской армии в Донецкой области.

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