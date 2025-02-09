Прогремели три мощных взрыва: танкер с мазутом начал тонуть в порту Усть-Луга
- 9.02.2025, 15:24
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Повреждено машинное отделение.
Танкер Koala, на борту которого 130 тыс. т мазута, получил повреждения и начал тонуть в Ленинградской области РФ, пишут Baza и «Известия». По данным источников телеграм-канала, в машинном отделении судна «произошло несколько взрывов, после чего судно начало наполняться водой».
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере «Коала» произошел «техногенный инцидент» во время запуска двигателя, в результате которого было повреждено машинное отделение.
«Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. Проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии», — рассказал он.
Baza уточняет, что танкер, на борту которого 24 человека (из них четверо россиян, восемь грузин и 12 жителей Индонезии), ходит под флагом Антигуа и Барбуды, стоял в морском порте в Усть-Луге.
Судно загрузили ночью и, когда оно готовилось к отплытию, в машинном отделении «прогремели три мощных взрыва». Их причина не указывается.
Экипажу, по данным Baza, удалось выбраться на берег, никто не пострадал. Танкер начало затапливать и в итоге он сел на мель. Спасатели установили боновые ограждения. По предварительной информации, утечки нефтепродуктов не произошло.
«Известия» со ссылкой на источник пишут, что в порту Усть-Луга тонет танкер, на борту которого 130 тыс. т мазута. Собеседник газеты подтверждает информацию и о том, что судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды, а разлива нефтепродуктов нет.
Согласно данным сервиса для отслеживания местоположения судов VesselFinder, танкер Koala построен в 2003 году. В Усть-Лугу он прибыл 6 февраля. В МЧС России ситуацию не комментировали.
В региональном СК на транспорте сообщили, что тонущее судно не повреждено, погибших и пострадавших нет. Проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения транспорта, ожидается прибытие водолазов для осмотра танкера.