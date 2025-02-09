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В Германии арестовали Bugatti и Lamborghini Абрамовича

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  • 9.02.2025, 15:46
  • 2,636
В Германии арестовали Bugatti и Lamborghini Абрамовича
Роман Абрамович

Российского миллиардера заподозрили в обходе санкций.

Прокуратура Франкфурта-на-Майне заподозрила 58-летнего российского миллиардера Романа Абрамовичаа в обходе санкций.

Ведомство инициировало расследование и арестовало четыре люксовых автомобиля, которые могут принадлежать бизнесмену.

Речь идет о Mercedes, Lamborghini и двух Bugatti общей стоимостью несколько миллионов евро.

В настоящее время они хранятся в специализированной компании по продаже старинных и спортивных автомобилей в Оберзульме (Баден-Вюртемберг).

После ареста их больше нельзя продать, сдать в аренду или заложить, пишет Der Spiegel.

Помимо этого следователи из Федерального управления уголовной полиции и Центрального управления по исполнению санкций несколько раз обыскивали загородную виллу Leitenschlössl в Гармиш-Партенкирхене (Бавария), конечным собственником которой, предположительно, также является Абрамович. В качестве улик было конфисковано несколько произведений искусства.

Вилла, построенная в конце XIX века для богатого мюнхенского химика, ранее принадлежала дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко. В 2005 году бургомистр Гармиш-Партенкирхена говорил, что эту недвижимость купил Абрамович «через одну из своих компаний». Местные жители не раз видели там бизнесмена.

Сейчас в немецком земельном кадастре в качестве владельца недвижимости указана фирма Parados Limited, зарегистрированная в Лихтенштейне. Миллиардера подозревают в том, что он нарушил закон о внешней торговле и обязательства по декларированию активов перед немецким Бундесбанком и Федеральным ведомством экономики и экспортного контроля. В случае обвинительного приговора Абрамовичу грозит до года лишения свободы или штраф. Адвокат бизнесмена заявил, что его клиент не имеет отношения ни к вилле, ни к роскошным автомобилям.

Ранее Абрамовича заподозрили в создании фиктивной схемы аренды суперъяхт на Кипре для уклонения от уплаты налогов. Журналисты OCCRP изучили утечки данных и переписок, выяснив, что с 1999 по 2010 годы бизнесмен собрал флот из пяти судов общей стоимостью около $1,2 млрд, включая Eclipse — на тот момент самую длинную яхту в мире, оборудованную двумя вертолетными площадками и аквадискотекой. Все они были оформлены так, будто взяты в лизинг, чтобы избежать уплаты миллионов евро НДС на их покупку и эксплуатационных расходов. Кроме того, Абрамович, возможно, задолжал до 1 млрд фунтов стерлингов Великобритании после неудачной попытки избежать уплаты налогов на инвестиции в хедж-фонды, говорилось в расследовании.

Абрамович попал под санкции ЕС и Великобритании в марте 2022 года — почти сразу после российского вторжения в Украину. Брюссель в обосновании назвал его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с президентом Владимиром Путиным», что «помогло ему сохранить свое значительное богатство». Абрамович оспорил санкции ЕС, но проиграл суд. Последний сослался на роль бизнесмена в компании Evraz, отметив, что металлургия «является одним из основных источников доходов российского правительства». Абрамовичу принадлежит 28,64% компании.

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