ВСУ разбили под Краматорском бронетанковую колонну россиян
- 9.02.2025, 16:08
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Уничтожено немало техники оккупантов.
На Краматорском направлении защитники Украины разгромили несколько единиц российской техники. Об успехах написали и поделились видео в телеграм-канале ГПСУ.
«2 танка, 2 бронетранспортера, 2 пехотные боевые машины и броневик БТС-4 - техника противника, поврежденная и уничтоженная благодаря успешной работе операторов ударных дронов подразделения «Феникс» бригады «Помста». Несмотря на попытки противника прорвать наши позиции в направлении Краматорска, пограничники оказывают ему достойное сопротивление», - говорится в сообщении.