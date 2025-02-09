ВСУ разбили под Краматорском бронетанковую колонну россиян 9.02.2025, 16:08

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Уничтожено немало техники оккупантов.

На Краматорском направлении защитники Украины разгромили несколько единиц российской техники. Об успехах написали и поделились видео в телеграм-канале ГПСУ.

«2 танка, 2 бронетранспортера, 2 пехотные боевые машины и броневик БТС-4 - техника противника, поврежденная и уничтоженная благодаря успешной работе операторов ударных дронов подразделения «Феникс» бригады «Помста». Несмотря на попытки противника прорвать наши позиции в направлении Краматорска, пограничники оказывают ему достойное сопротивление», - говорится в сообщении.

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