Армия Путина опять опозорилась
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 9.02.2025, 16:57
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Зэтники разнылись.
Тем временем армия Путина опять опозорилась в Курской области, в очередной раз доказав, что «СВО» продолжает идти строго по плану.
Появились сообщения о новом наступлении ВСУ, которое сначала якобы отбили. Однако, к вечеру в Z-каналах стало появляться обычное в таких случаях нытье о том, что кругом опять измена, трусость и обман.
Людей на позициях опять не оказалось, командиры опять наврали начальству, в итоге были потеряны села Фатеевка и Черкасская конопелька, а также несколько километров территории.
За провал уже якобы сняли командира 11 бригады.
Просто напомним, что бои в Курской области идут уже полгода. И несмотря на все многочисленные обещания военкоров и пропагандистов выбить оттуда противника, ничего этого не видно и близко.
Но зато по всем каналам продолжают орать, что ВСУ на грани краха, фронт вот-вот развалится, Украина капитулирует и т.д.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»