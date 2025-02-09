Армия Путина опять опозорилась Телеграм-канал «Сеятель ветра»

9.02.2025, 16:57

2,410

Фото: Getty imgages

Зэтники разнылись.

Тем временем армия Путина опять опозорилась в Курской области, в очередной раз доказав, что «СВО» продолжает идти строго по плану.

Появились сообщения о новом наступлении ВСУ, которое сначала якобы отбили. Однако, к вечеру в Z-каналах стало появляться обычное в таких случаях нытье о том, что кругом опять измена, трусость и обман.

Людей на позициях опять не оказалось, командиры опять наврали начальству, в итоге были потеряны села Фатеевка и Черкасская конопелька, а также несколько километров территории.

За провал уже якобы сняли командира 11 бригады.

Просто напомним, что бои в Курской области идут уже полгода. И несмотря на все многочисленные обещания военкоров и пропагандистов выбить оттуда противника, ничего этого не видно и близко.

Но зато по всем каналам продолжают орать, что ВСУ на грани краха, фронт вот-вот развалится, Украина капитулирует и т.д.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com