РФ понесла значительные потери в вооружении: статистика за неделю
- 9.02.2025, 21:59
Бойцы ВСУ уничтожили сотни единиц техники.
За последнюю неделю, с 2 по 9 февраля, украинские вооруженные силы нанесли значительный урон российской армии в живой силе и технике. Согласно данным, обнародованным украинским генерал-лейтенантом Александром Павлюком в Telegram, потери оккупантов составили около 8960 военнослужащих. Помимо этого, было уничтожено более 2000 единиц вражеской техники.
Среди уничтоженной техники — 84 танка, 130 боевых бронированных машин и 306 артиллерийских систем.
Также российская сторона лишилась 6 реактивных систем залпового огня, 6 установок ПВО и 10 единиц специальной техники. Потери в автомобильной технике составили 820 единиц. Кроме того, украинские силы сбили один вражеский самолет и 693 беспилотных летательных аппарата, включая ударные дроны.