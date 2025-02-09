Четыре ключевых принципа современной войны Юрий Бутусов

9.02.2025, 22:16

Юрий Бутусов

Война по точкам на карте уходит в прошлое.

Современная тактика пехоты это не «точки на карте», а четыре H: to Hide, to Hunt, to Hit, to Hold.

В 1952 году в уставе FM 21-13 американцы определили широко известные основные элементы общевойскового боя как «тактику четырех F»:

1 Find 'em with reconnaissance – найти врага.

2 Fix 'em with fire power – подавить огнем.

3 Fight 'em with fire power plus maneuver – вести бой огнем и маневром.

4 Finish 'em by putting them out of the fight for good – покончить с врагом, заставив его прекратить бой.

Действующий боевой устав механизированных войск СВ ВСУ 2016 года, определяет следующие основные элементы общевойскового боя:

1 Удар. Одновременное поражение войск и объектов противника огнем или войсками.

2 Огонь. Поражение противника стрельбой из различных видов вооружения.

3 Виды маневра – путем передвижения подразделений с целью занятия выгодного положения (охват, подход, отход), и маневр огнем (сосредоточение, распределение, перенос).

Но современная война диктует новые вызовы – уязвимость войск к потерям дорогостоящего личного состава, наличие плотного поля наблюдения сенсоров на воздушных и наземных носителях, наличие большого количества разведывательно-ударных высокоточных средств поражения, сетецентрическая система управления войсками в режиме реального времени.

Это диктует существенные изменения элементов в тактике, которые можно определить как «тактику четырех H»:

1 To Hide – Прятаться. Бой требует скрытого маневра и развертывания, скрытых маршрутов логистики, иначе бой может быть проигран даже без контакта с противником. Для сохранения скрытых действий нужен маневр в обороне и наступлении, планирование разведки, инженерного обеспечения и логистики.

2 To Hunt – Выслеживать. Основа боя – организация разведки на всех, определение порядка поиска врага. Маневр разведывательными средствами стал ключевым элементом боя, который предшествует маневру огнем. Неспособность планировать применение средств технической разведки ведет к неспособности вступить в бой, к гарантированным потерям и поражению. Плотность обороны определяется плотностью сенсоров, ведущих наблюдение.

3 To Hit – Поразить. Разгром врага уже не является ключевым элементом получения преимущества в бою, поскольку интенсивный бой теперь благодаря техническим средствам ведется не короткое время, а длительное, в том числе месяцами и круглосуточно. Ключевое значение приобрела способность наносить врагу постоянные потери и наращивать темп потерь, который подавляет инициативу противника и ограничивает его маневр.

4 To Hold – Удержание. Выгодные позиции для наблюдения и поражения должны быть удержаны за счет маневра и маскировки, потому что иначе избежать поражения от огня вражеского высокоточного оружия невозможно. Таким образом, оборона позиции не может рассматриваться в отрыве от обороны рубежа, и именно рубеж обороны, а не отдельная точка имеет значение во время оборонительного боя. Удержание рубежа, в отличие от отдельной позиции, может вестись длительное время, много месяцев, лет. Удержание позиций за счет увеличения темпа собственных потерь и уменьшения темпа потерь врага является поражением. Целью удержания является постоянная минимизация своих потерь и постоянная максимизация потерь врага.

Выводы:

Планирование любых операций, уменьшение наших потерь и максимизация потерь врага требуют изменений в уставы, чтобы изменить действующий порядок планирования боевых действий, который не соответствует реальным условиям современной войны, и не позволяет военному руководству адекватно ставить задачи.

Война по точкам на карте – «зайдите на эту точку, закрепитесь на этой точке, держите эту точку» – это логика начала Первой мировой войны, и реализация этой примитивной модели планирования приводит к разрыву между задачами для пехоты и возможностями современных средств разведки и поражения.

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