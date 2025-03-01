В России более 100 солдат устроили бунт
- 1.03.2025, 20:01
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Они не хотели ехать воевать.
В России военнослужащие устроили бунт, потому что не хотели ехать на войну в Украину. Но их смогли насильно отправить в оккупированный Луганск.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
По сообщению ASTRA, более 100 российских военнослужащих 28 февраля насильно посадили в автобусы и доставили из военной комендатуры в Чебаркуле Челябинской области в Екатеринбург. Там их разместили в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово.
Источники канала рассказывают, что военные хотели написать рапорт об отказе продолжать службу и пытались вызвать на место следователей. Но их попытались посадить в самолет, чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину, но они устроили бунт.
На видео, которое есть у ASTRA, слышны крики и ругань, кто-то предлагает «вскрывать вены» и требует вызвать скорую.