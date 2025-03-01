Полк Калиновского: От этой борьбы зависит будущее Беларуси 1 1.03.2025, 20:23

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Павел Шурмей

Не оставайтесь в стороне.

Белорусские добровольцы из полка Кастуся Калиновского выпустили видеообращение, в котором призывают белорусов помочь борьбе Украины и всей Европы за свободу:

— Мы, белорусские добровольцы, с первых дней стоим на защите Украины. Последние переговоры в США показали: Европе придется рассчитывать только на свои силы.

Призываем не останавливаться! Поддержка Украины — это не только помощь нашим братьям, это шанс остановить большую войну, которая может охватить всю Европу.

От этой борьбы зависит и будущее Беларуси. Не оставайтесь в стороне — это касается каждого!

Не словами, а делами: присоединяйтесь к нашим рядам и помогайте полку Калиновского.

Вместе к победе! Слава Украине! Жыве Беларусь!

Поддержать полк можно по ссылке.

Присоединиться к полку Калиновского — здесь.

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