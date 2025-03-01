Полк Калиновского: От этой борьбы зависит будущее Беларуси

Полк Калиновского: От этой борьбы зависит будущее Беларуси1
- 1.03.2025, 20:23
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Не оставайтесь в стороне.
Белорусские добровольцы из полка Кастуся Калиновского выпустили видеообращение, в котором призывают белорусов помочь борьбе Украины и всей Европы за свободу:
— Мы, белорусские добровольцы, с первых дней стоим на защите Украины. Последние переговоры в США показали: Европе придется рассчитывать только на свои силы.
Призываем не останавливаться! Поддержка Украины — это не только помощь нашим братьям, это шанс остановить большую войну, которая может охватить всю Европу.
От этой борьбы зависит и будущее Беларуси. Не оставайтесь в стороне — это касается каждого!
Не словами, а делами: присоединяйтесь к нашим рядам и помогайте полку Калиновского.
Вместе к победе! Слава Украине! Жыве Беларусь!
Поддержать полк можно по ссылке.
Присоединиться к полку Калиновского — здесь.