ВСУ разбили группу россиян на квадроциклах 10.03.2025, 1:23

Технику оккупантов превратили в металлолом.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику противника и его личный состав. В этот раз украинские бойцы ликвидировали три вражеских квадроцикла в Сумской области, пишет «Обозреватель».

Эффектное видео было опубликовано пресс-службой ГПСУ. На кадрах зафиксировано, что украинские военные точными ударами буквально превратили технику врага в металлолом.

«Бойцы 15 мобильного пограничного отряда «Стальной кордон» на Сумском направлении уничтожили три вражеских квадроцикла», – говорится в сообщении.

Военные добавили, что расчет БПЛА обнаружил оккупантов, передвигавшихся техникой, и уже через мгновение их догнал FPV-дрон, ликвидировав первую цель. Оставленные захватчиками квадроциклы также не остались без внимания.

«Еще две «птички» завершили дело, превратив вражескую технику в металлолом. По результатам: два оккупанта - 200 и три квадроцикла уничтожены полностью», – резюмировали операцию пограничники.

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