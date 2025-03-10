Экс-сотрудник Пентагона: Китай обманул Россию с Су-35 10.03.2025, 9:16

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Технологии просто украдут.

Китай купил у России 24 истребителя Су-35, что вызвало предположение о возможном намерении Пекина использовать передовые российские технологии для разработки собственных самолетов. Подобная ситуация уже имела место с J-11, созданным на основе Су-27, пишет в статье для 19FortyFive экс-сотрудник Пентагона, эксперт по вооружениям Крис Осборн.

Су-35 является модернизированной версией Су-27, имеющей усовершенствования, предназначенные для конкуренции с истребителями пятого поколения, хотя сам остается самолетом четвертого поколения «плюс». Он может достигать скорости Маха 2,35 и имеет «суперкрейсерскую» способность, подобную F-22, что позволяет ему поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

Эти характеристики сделали Су-35 привлекательным для Китая, и не исключено, что приобретение могло иметь не только оборонный характер, но и технологические мотивы. Как отмечалось в эссе 2018 года в Diplomat, сделка на поставку 24 Су-35 стоимостью 2,5 миллиарда долларов была заключена в 2015 году.

Истребители поставлялись Китаю поэтапно, и многие предполагали, что Пекин пытался получить доступ к технологиям Су-35 для применения в собственных авиационных проектах. Китай стал первым международным покупателем Су-35 в ноябре 2015 года.

Однако есть мнение, что основной целью Китая было не использование этих самолетов в собственных военно-воздушных силах, а доступ к передовым технологиям, что совпадает с его общей стратегией модернизации через адаптацию иностранных разработок.

Не всегда возможно просто скопировать полученные технологии, но Китай уже имеет опыт в этой сфере. Как отмечено в одном из эссе, «китайский истребитель J-11 4-го поколения появился вскоре после того, как Китай приобрел российский Су-27». Приобретение Су-35 может быть лишь очередным шагом в этом направлении.

КНР традиционно адаптирует передовые иностранные разработки для собственных нужд. Например, ВВС PLA создали собственный двигатель WS-15 для J-20, постепенно отказываясь от российских двигателей. Учитывая это, логично предположить, что Китай был заинтересован в изучении авионики и других технологических решений Су-35.

Одной из возможных причин такого интереса может быть то, что хотя Су-35 не является полноценным стелс-самолетом, он имеет конструкционные особенности, которые уменьшают радиолокационную заметность. Фюзеляж самолета имеет более округлую форму по сравнению с другими истребителями 4-го поколения, что помогает снижать уровень отражения радиоволн.

Еще один важный фактор - модернизация, включающая усовершенствованное вооружение, датчики, авионику, а также средства радиоэлектронной борьбы. Как отмечалось в The Diplomat в 2019 году:

«Су-35 - это модернизированный двухмоторный многоцелевой истребитель четвертого поколения для повышения превосходства в воздухе, оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями AL-117S и оснащенный соплами вектора тяги, что позволяет самолету достигать «сверхманевренности». Кроме того, самолет имеет «радиолокационную систему экспортного стандарта - радар с пассивным электронным сканированием Ирбис-Е, способный одновременно отслеживать до 30 целей и якобы способный поражать до восьми - средства электронной борьбы и связи, а также новый интегрированный приемник для спутниковой навигационной системы BeiDou, созданной в стране», - говорится в эссе.

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