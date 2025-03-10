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Украинский спецназ взял в плен девять российских военных

  • 10.03.2025, 11:18
  • 1,036
Украинский спецназ взял в плен девять российских военных

Спецназовцы оказали раненым пленным медицинскую помощь.

Бойцы ССО ВСУ пленили девять российских военных под Покровском после успешной операции со взрывом промышленного здания, где они скрывались.

Спецназовцы оказали раненым пленным медицинскую помощь.

Об этом сообщают Силы специальных операций (ССО).

Операторы 144 Центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ успешно провели операцию, в результате которой были взяты в плен девять российских военных на Покровском направлении. Они также освободили от врага промышленное здание, где находились оккупанты.

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