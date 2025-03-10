Россия выслала двух британских дипломатов

Россия выслала двух британских дипломатов1
- 10.03.2025, 11:28
Якобы из-за «разведывательной деятельности».
Федеральная служба безопасности России заявила, что двум британским дипломатам приказали покинуть страну из-за «разведывательной деятельности».
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ФСБ РФ.
В ФСБ РФ утверждают, что оба дипломата предоставили ложную информацию о себе при въезде в страну.
Также указано, что ФСБ обнаружила то, что она назвала @признаками разведывательно-диверсионной работы», которая угрожала национальной безопасности.
Представителя посольства Великобритании в Москве также вызвали в российское Министерство иностранных дел.
Дипломатам приказали покинуть Россию в двухнедельный срок.