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Россия выслала двух британских дипломатов

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  • 10.03.2025, 11:28
Россия выслала двух британских дипломатов

Якобы из-за «разведывательной деятельности».

Федеральная служба безопасности России заявила, что двум британским дипломатам приказали покинуть страну из-за «разведывательной деятельности».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ФСБ РФ.

В ФСБ РФ утверждают, что оба дипломата предоставили ложную информацию о себе при въезде в страну.

Также указано, что ФСБ обнаружила то, что она назвала @признаками разведывательно-диверсионной работы», которая угрожала национальной безопасности.

Представителя посольства Великобритании в Москве также вызвали в российское Министерство иностранных дел.

Дипломатам приказали покинуть Россию в двухнедельный срок.

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