Необычный гибрид: в Японии скрестили Nissan, Maserati и Porsche
- 10.03.2025, 15:14
Салон купе стал более оригинальным и дорогим.
В Японии выполнили нестандартный тюнинг Nissan 350Z. Спортивное купе превратили в клон Maserati и Porsche. Об этом сообщает сайт Carakoom.
Купе Nissan 350Z получило переднюю часть от Maserati GranTurismo. У итальянского купе позаимствовали фары, решетку радиатора и капот, в котором сделали вентиляционные отверстия.
А вот задняя часть спорткара — от Porsche 911 Turbo. Немецкое авто стало донором фонарей и спойлера. Кроме того, тюнинг Nissan 350Z включает обвес, расширенные колесные арки и 20-дюймовые диски с низкопрофильной резиной Falken. Примечательно, что спереди появился логотип Maserati, а сзади — надпись Porsche.