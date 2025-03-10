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Необычный гибрид: в Японии скрестили Nissan, Maserati и Porsche

  • 10.03.2025, 15:14
Необычный гибрид: в Японии скрестили Nissan, Maserati и Porsche

Салон купе стал более оригинальным и дорогим.

В Японии выполнили нестандартный тюнинг Nissan 350Z. Спортивное купе превратили в клон Maserati и Porsche. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Купе Nissan 350Z получило переднюю часть от Maserati GranTurismo. У итальянского купе позаимствовали фары, решетку радиатора и капот, в котором сделали вентиляционные отверстия.

А вот задняя часть спорткара — от Porsche 911 Turbo. Немецкое авто стало донором фонарей и спойлера. Кроме того, тюнинг Nissan 350Z включает обвес, расширенные колесные арки и 20-дюймовые диски с низкопрофильной резиной Falken. Примечательно, что спереди появился логотип Maserati, а сзади — надпись Porsche.

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