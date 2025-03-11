Маск быстро нашел «виновного» в кибератаке на сеть Х 8 11.03.2025, 9:05

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Илон Маск

Атака была организована с привлечением значительного ресурса.

Вчера пользователи соцсети Х почувствовали некоторые сбои в работе ресурса. По словам Илона Маска, атаку на его соцсети якобы организовали украинцы, так как службы кибербезопасности отследили IP-адреса, расположенные в Украине.

По словам американского миллиардера, его сервис Х практически каждый день подвержен хакерским атакам, однако вчера атака была организована с привлечением значительного ресурса, сообщает «Диалог.UA».

Изначально Маск заявил, что за кибекратакой стоит какое-то государство или же большая координированная группа.

Уже в интервью телеканалу Fox Business американский миллиардер напрямую обвинил Украину.

Один из пользователей Сети предположил, что за атаками стоят недовольные американцы, которые атакуют магазины Tesla и устраивают протесты против Департамента эффективности правительства, возглавляемого Маском.

Ресурс Downdetector.com сообщает, что пик сбоев с Х пришелся на 15:00 по европейскому времени. Вчера пользователи платформы Х по всему миру жаловались на сбои в работе сервиса как в мобильной версии, так и на вебсайте.

Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией, отправкой сообщений и обновления новостной ленты.

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