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Стало известно, кто на самом деле атаковал соцсеть Х

  • 11.03.2025, 9:47
  • 4,700
Стало известно, кто на самом деле атаковал соцсеть Х

Это не те, о ком говорил Маск.

Вчера в середине дня многие пользователи соцсети Х имели проблемы с авторизацией, отправкой сообщений и с обновлением новостной ленты.

Изначально Илон Маск заявил, что за атакой стоит какое-то государство или крупная организация, однако уж в вечернем интервью американскому телеканалу заявил, якобы все дороги ведут в Украину, сообщает «Диалог.UA».

Маск сделал такой вывод, так как якобы все IP-адреса украинские. Однако в тот же день ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группа Dark Storm Team.

Эксперты говорят, что эта группа имеет самое прямое отношение к российской группе KillNet.

Dark Storm Team возникла всего два года назад, однако специализируется на кибератаках самого высокого уровня.

Эта организация имеет ярко выраженный пропалестинский фокус, а ее жертвами становятся страны НАТО, Израиль и все те государства, которые поддерживают Иерусалим.

С 2023 года группа Dark Storm Team атаковала сайт Минобороны ОАЭ, международный аэропорт в Лос-Анджелесе и порт в Хайфе.

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