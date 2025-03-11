Стало известно, кто на самом деле атаковал соцсеть Х
- 11.03.2025, 9:47
- 4,700
Это не те, о ком говорил Маск.
Вчера в середине дня многие пользователи соцсети Х имели проблемы с авторизацией, отправкой сообщений и с обновлением новостной ленты.
Изначально Илон Маск заявил, что за атакой стоит какое-то государство или крупная организация, однако уж в вечернем интервью американскому телеканалу заявил, якобы все дороги ведут в Украину, сообщает «Диалог.UA».
Маск сделал такой вывод, так как якобы все IP-адреса украинские. Однако в тот же день ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группа Dark Storm Team.
Эксперты говорят, что эта группа имеет самое прямое отношение к российской группе KillNet.
Dark Storm Team возникла всего два года назад, однако специализируется на кибератаках самого высокого уровня.
Эта организация имеет ярко выраженный пропалестинский фокус, а ее жертвами становятся страны НАТО, Израиль и все те государства, которые поддерживают Иерусалим.
С 2023 года группа Dark Storm Team атаковала сайт Минобороны ОАЭ, международный аэропорт в Лос-Анджелесе и порт в Хайфе.