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ВСУ стабилизировали ситуацию на одном из самых горячих направлений

  • 11.03.2025, 11:11
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ВСУ стабилизировали ситуацию на одном из самых горячих направлений

В бригаде «Червона Калина» раскрыли детали.

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Российские оккупанты вынуждены были снизить количество штурмов, однако по-прежнему прибегают к попыткам продвижения.

Об этом заявил начальник пресс-службы бригады «Червона Калина» Национальной гвардии Николай Коваль.

В эфире «Киев 24» он рассказал о том, что противник продолжает отправлять в бой новых оккупантов. Украинцы ликвидируют вражеские силы.

«Ситуация стабилизировалась на Покровском направлении. Если взять прошлый год и активную фазу наступления на Покровское направление, то враг использовал штурмовые группы от 20 до 50 человек. Мы уничтожаем группу за группой, а они отправляют новые, то есть, максимально использовали живую силу. Они понесли большие потери. Было очень трудно сдерживать такое нашествие живой силы», - объяснил ситуацию Коваль.

Также Николай Коваль подчеркнул, что враг способен перебрасывать на поле боя по несколько подразделений, но уже не может вести почти круглосуточные штурмы, как было в прошлом году. Теперь россияне двигаются малыми группами по 2-3 человека, после чего собираются в большую группу и идут штурмовать украинскую оборону.

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