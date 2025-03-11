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ВСУ уничтожили две позиции, танк и восемь единиц транспорта россиян в Харьковской области

  • 11.03.2025, 18:06
ВСУ уничтожили две позиции, танк и восемь единиц транспорта россиян в Харьковской области

С помощью дрона Vampire.

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины в Харьковской области нанесли удары по российским оккупантам. По сообщению ОСГВ «Хортица», в ночном рейде дронов были успешно поражены важные объекты врага.

- Результат операции - уничтожено 2 позиции, 1 танк, 8 транспортных средств, 1 промышленный генератор и 11 укрытий противника, - отметили в группировке войск.

Видео мастерской работы украинских воинов опубликовала Государственная пограничная служба.

В ОСГВ «Хортица» добавили, что точные удары по позициям россиян ВСУ нанесли с помощью дрона Vampire.

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