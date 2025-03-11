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В Пакистане сепаратисты обстреляли поезд и взяли заложников

  • 11.03.2025, 23:15
В Пакистане сепаратисты обстреляли поезд и взяли заложников

Машинист получил ранения.

В провинции Пакистана Белуджистан вооруженные сепаратисты обстреляли поезд, в котором находились около 450 пассажиров, машинист получил ранения. Об сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Поезд, который следовал из Кветты в Пешавар, атаковали члены группировки «Армия освобождения Белуджистана». Утверждается, что они остановили поезд внутри тоннеля. Как пишет CNN, они взяли на себя ответственность за атаку.

Ранее сообщалось, что сепаратисты взяли в заложники всех пассажиров поезда, впоследствии члены группировки заявили, что в заложниках находятся 182 человека, среди которых военнослужащие пакистанской армии и другие сотрудники служб безопасности.

«Гражданские пассажиры, в частности женщины, дети, пожилые люди и граждане Белуджистана, были благополучно освобождены», – передает заявление группировки агентство Reuters. Сепаратисты также пригрозили убить заложников, если силы безопасности не покинут этот район.

Представитель правительства Белуджистана Шахид Ринд заявил, что власти ввели чрезвычайные меры, и все учреждения были мобилизованы для урегулирования ситуации. На место нападения были отправлены силы безопасности.

По словам Ринда, поезд находится в горном районе города Сиби, что затрудняет к нему доступ. Власти расследуют инцидент и рассматривают версию террористического акта.

США внесли «Армию освобождения Белуджистана» в список террористических организаций.

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