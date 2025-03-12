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ВСУ разгромили колонну из «танков-сараев» РФ на Торецком направлении

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  • 12.03.2025, 13:23
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ВСУ разгромили колонну из «танков-сараев» РФ на Торецком направлении

Технику врага смешали с землей.

На Торецком направлении в Донецкой области россияне потеряли колонну техники, которая отправилась на штурм позиций Сил обороны Украины. Об этом сообщили в телеграмм-канале 28-й бригады ВСУ.

В бригаде рассказали, что россияне вместо малых групп стали посылать танки-сараи набитые пехотой. Вражескую колонну заметили украинские аэроразведчики, скорректировав артиллерию и дроны. После чего танки уже встретили пилоты подразделений БпЛА.

«Несмотря на всю «защиту», 2 танка оккупантов удалось уничтожить. Еще 2 начали убегать, оставив своих штурмовиков на произвол судьбы. Десант в панике разбежался кто куда. Кто-то оказался в открытом поле, некоторые прятались в кустах, а наиболее «фартовые» успели спрятаться в норы. Но закончили все одинаково. ББпС, R.V., «Kurt&Company» и артиллеристы смешали всех с землей», — говорится в сообщении.

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