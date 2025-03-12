WSJ: США просят Киев о помощи с новым оружием 6 12.03.2025, 15:13

5,956

Оно есть только у Украины.

Украинская беспилотная индустрия совершила настоящий технологический прорыв за время войны. Теперь Пентагон и американские стартапы ищут сотрудничества с украинскими производителями, поскольку ни одна компания в США не успевает за Украиной, сообщает The Wall Street Journal.

Украина — мировой лидер в беспилотной авиации За годы полномасштабной войны украинские компании освоили массовое производство дронов даже в условиях ограниченных ресурсов.

В 2024 году Украина произвела 2 миллиона беспилотников, многие из которых летят на сотни миль и поражают цели в России. В отличие от американских аналогов, украинские дроны адаптированы к радиоподавлению, стоят в десять раз дешевле, а их разработка и внедрение занимают считанные месяцы, а не годы.

Американские военные эксперты признают, что США отстали в развитии беспилотных технологий. По официальным данным Пентагона, Америка может производить лишь 100 000 дронов в год, в то время как Украина в 20 раз больше.

«Никто не может догнать уровень производства дронов в Украине», — заявила Ольга Погода, соучредитель украинского стартапа Blue Arrow, который уже получил заказы от армий Европы.

Почему США обратились за помощью к Украине США вложили миллиарды долларов в разработку небольших беспилотников для будущих войн, но результат оказался разочаровывающим: дроны дорогие, медленно производятся и не выдерживают современных условий боя.

Американские компании, которые поставляли свои дроны Украине, наблюдали, как они просто падали с неба из-за мощной РЭБ со стороны России. В итоге Пентагон и частные компании США начали искать сотрудничества с украинскими производителями, продукция которых уже доказала свою эффективность на поле боя.

«Ни одна компания в США не успевает за Украиной. Их технологии работают, потому что ставки слишком высоки», — признает Нейтан Минтц, соучредитель американского стартапа CX2, чьи сенсоры уже используются в украинских беспилотниках.

Подразделение оборонных инноваций Пентагона (DIU) впервые законтрактовало два совместных украинско-американских продукта.

Если тестирование пройдет успешно, это откроет путь для официальных контрактов с Минобороны США. Проблемы в сотрудничестве

Несмотря на перспективное сотрудничество, существуют препятствия:

- ограничения Украины на экспорт дронов, которые могут замедлить интеграцию на международные рынки;

- недоверие Киева к Вашингтону на фоне дипломатических разногласий;

- зависимость от китайских компонентов, что не устраивает Пентагон, поскольку США не могут допустить закупку продукции с китайскими деталями.

Тем не менее, Украина уже заявила, что хочет стать мировым центром беспилотной авиации после окончания войны.

А для США украинские технологии — шанс догнать своих конкурентов и укрепить собственные позиции в будущих конфликтах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com