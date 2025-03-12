Капитан корабля, который врезался в танкер у берегов Британии, оказался россиянином 5 12.03.2025, 16:26

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Его арестовали.

В Гримсби (Великобритания) спустя день после кораблекрушения у побережья Северного моря, в результате которого погиб член экипажа, был арестован гражданин России в возрасте 59 лет по подозрению в непреднамеренном убийстве, сообщает BILD.

По данным гамбургской судоходной компании Ernst Russ, речь идёт о капитане грузового судна Solong.

«59-летний мужчина находится под стражей на время продолжающегося расследования», — цитирует радиотелевизионная компания BBC главного суперинтенданта полиции Крейга Николсона. «Мы продолжаем беседовать со всеми участниками, чтобы выяснить точные обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

В понедельник грузовое судно Solong, следовавшее в Роттердам (Нидерланды), врезалось в стоявший на якоре танкер Stena Immaculate, загруженный авиационным топливом. Оба судна загорелись, из танкера вытек керосин. По данным BBC, топливо предназначалось для американских военных.

В результате столкновения погиб один человек. Британские власти пока не раскрыли его личность, но сообщили, что его родственники уже уведомлены о случившемся.

Эксперты опасаются, что всё ещё горящее Solong может затонуть в Северном море. По словам главы Британской судоходной палаты Питера Эйлотта, сейчас главная задача — взять пожар на судне под контроль. Однако пока это слишком опасно, и рабочие не могут подняться на борт для дальнейших действий.

Германия отправила помощь: на место происшествия прибыло многоцелевое судно Mellum, оснащённое оборудованием для тушения пожаров и сбора нефти. По данным Аварийного командования Федерального управления водных путей и судоходства Германии, на его борту находятся около 20 человек. Помимо обычного экипажа, в операции участвуют сотрудник Аварийного командования и эксперт из профессиональной пожарной службы Бремерхафена.

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