ВСУ продолжают вести бои в Курской области
- 12.03.2025, 18:47
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Украинцы оттягивают свои подразделения ближе к границе.
Украинские войска существенно отступают в Курской области России, в частности в районе Суджи, но полностью не выходят из Курской области. Подразделения, с которыми общалась «Украинская правда», оттягиваются на позиции расположенные по российскую сторону границы.
Часть украинских подразделений, в частности десантно-штурмовых войск, остается на территории Курщины и оттягивается ближе к российско-украинской границе. Но не выходит за нее.
По состоянию на 12 часов 12 марта, как отмечают собеседники УП, украинские военнослужащие все еще находились в Судже. По состоянию на 16 часов нет подтверждения полного выхода украинских войск из Суджи.
Также по состоянию на 12 марта украинская группировка на Курщине не находится в окружении, но ситуация довольно шаткая, поскольку многое зависит от возможности удержать дорогу, по которой может двигаться личный состав.