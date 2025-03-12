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Сырский сделал новое заявление о ситуации в Курской области

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  • 12.03.2025, 22:42
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Сырский сделал новое заявление о ситуации в Курской области

Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ.

В районе Суджи и окружающих территориях Курской области продолжаются активные боевые действия. Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва обороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

По его словам, российские войска пытаются вытеснить украинские силы из Курской области и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей.

Сырский заявил, что враг уже понес значительные потери.

«С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года) общие потери российских войск превысили 54,9 тысяч человек. Безвозвратные — более 22,2 тысячи, санитарные — 31,8 тысячи, пленные — 942», - отметил он.

Также ВСУ уничтожили или вывели из строя более 2,1 тысячи единиц российской техники, включая 90 танков, 654 боевые бронемашины, два средства ПВО, самолеты, вертолеты и почти 1500 дронов.

Российская авиация продолжает наносить удары по собственной территории. «В результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен», - сообщил Сырский.

Он отметил, что приоритетом остается сохранение жизней украинских воинов, поэтому в случае необходимости подразделения осуществляют маневры на более выгодные рубежи.

По состоянию на 18:00 11 марта украинские войска отбили восемь штурмов российско-северокорейских подразделений.

«Будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо», - заверил командующий.

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