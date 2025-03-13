Военных управления ядерной безопасности Минобороны РФ отправили на «мясной» штурм в Торецк
- 13.03.2025, 13:40
Обычной пехоты не хватает.
Российское командование сформировало 20-й полк Вооруженных сил РФ из военных 12-го главного управления Минобороны РФ, которое отвечает за охрану хранилищ ядерных боеприпасов и других ядерных объектов, и отправило его под Торецк. Как пишут «Важные истории», об этом сообщает OSINT-исследователь Unit Observer.
По данным аналитика, в ноябре 2024 года грузовики 12-го Главного управления Минобороны пересекли границу с Донецкой областью. Их удалось идентифицировать по двузначному номеру на номерном знаке справа — «39», его использует исключительно 12 ГУ МО.
THREAD— Unit Observer (@WarUnitObserver) March 12, 2025
Russian Nuclear Forces are used as assault infantry in the Toretsk direction.
In November 2024, trucks belonging to the 🇷🇺 12th Main Directorate crossed the border into Ukraine near 47.845276, 39.762979.
At that time we didn't know what their purpose was.
Now we do. pic.twitter.com/OmehdhToTr
В декабре в Z-каналах впервые появилось видео от 20-го полка ВС РФ из Торецка. Его подчинение и происхождение были неясны, номер войсковой части также неизвестен.
По сообщениям о поиске пропавших солдат исследователь смог вычислить, что военнослужащие 20-го полка относятся к в/ч 43 879, прикрепленной к 132-й мотострелковой бригаде, которая действует на юге Торецка.
В связке с этой войсковой частью упоминались еще три в/ч, подчиненные 12 ГУ МО, — 25 625 («Хабаровск-47»), 73 752 (бывшая 1508-я ремонтная база) и 39995 в Иркутске, где в СССР проводили работы по сборке ядерных боеприпасов.
Деятельность полка практически не афишируется. Первое упоминание о мотострелковом полку ядерных сил, которое обнаружил Unit Observer, относится к июлю 2024 года. Один из солдат отмечал, что они вошли в Горловку 13 ноября, что примерно соответствует дате их вступления в бой.