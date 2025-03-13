Диего Симеоне: Никогда не видел, чтобы VAR пересматривал пенальти в серии послематчевых ударов 13.03.2025, 15:44

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал эпизод с форвардом своей команды.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал эпизод с форвардом команды Хулианом Альваресом в послематчевой серии пенальти.

Напомним, забитый пенальти Альвареса не засчитали из-за двойного касания мяча при ударе.

«Арбитр сказал нам, что Хулиан коснулся мяча второй ногой до того, как пробил, но мяч не сдвинулся.

Я никогда не видел, чтобы VAR пересматривал пенальти в серии послематчевых ударов, но, вероятно, они увидели, что он его коснулся. Хочу верить, что они увидели, что он коснулся мяча.

Вы видели, как он коснулся мяча дважды (сказал Симеоне на пресс-конференции – прим.)? Прошу всех, кто был на стадионе и видел, как он коснулся мяча дважды, и как мяч двигался, пожалуйста, подойдите и поднимите руку. Я не вижу никого, кто поднял руку, так что это все, что я хочу сказать», – заявил Симеоне.

«Реал» победил «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

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