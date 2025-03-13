Лавров высказал недовольство перед встречей Путина и Лукашенко

Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову перед сегодняшней встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко задавали слишком много не очень приятных для него вопросов, что в итоге вызвало у него неожиданную реакцию.
«Нафиг я сюда пришел?» — спросил он вслух, видимо, сам себя после очередного вопроса.
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