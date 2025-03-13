В Махачкале российский бронетранспортер раздавил автомобиль с водителем 13.03.2025, 18:09

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Водитель «Лады» умер до приезда «скорой помощи».

В городе Махачкала в Дагестане произошло смертельное ДТП с участием бронетранспортера и «Лады Приора». Как пишет Baza со ссылкой на очевидцев, военный транспорт «снес» легковушку около дома № 57 по Карабудахкентскому шоссе.

Водитель «Лады» умер до приезда «скорой помощи».

«112» сообщает, что наезд произошел у пешеходного перехода, когда автомобиль притормозил (видимо, чтобы пропустить людей), а водитель БТР «прощелкал момент» и раздавил машину. По данным регионального МВД, авария случилась в 14:30 на окраине Махачкалы. «На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются», — сообщили в ведомстве. «ТУТ ДАГЕСТАН» изначально писал, что «Ладу» протаранил грузовик. По информации «Нетипичной Махачкалы», у БТР отказали тормоза, из-за чего он наехал на стоявший у светофора автомобиль.

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