Трамп о вхождении Гренландии в состав США: Я думаю, что это произойдет
- 13.03.2025, 21:16
По его словам, это нужно для международной безопасности.
Присоединение Гренландии, входящей в состав Дании, к США случится, заявил президент США, его слова передает Sky News.
«Я думаю, что это произойдет», — сказал политик.
По его словам, это нужно для международной безопасности. Он также подверг сомнению права Дании на автономный регион, поскольку страна находится «очень далеко» от Гренландии.
Трамп выразил желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока (2017-2021). После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее, не исключив, что для достижения цели прибегнет к военному или экономическому давлению.