Назван самый популярный автобренд в текущем году

Назван самый популярный автобренд в текущем году2
- 13.03.2025, 23:08
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В лидерах оказался японский автопроизводитель.
Несмотря на снижение на 6,6% по сравнению с прошлым годом, японский гигант Toyota сохранил свое лидерство на автомобильном рынке, заняв 10,8% от всех мировых продаж. Об этом сообщает Focus2Move.
Почти все топовые бренды продемонстрировали снижение по сравнению с показателями прошлого года. Исключением стал китайский Geely (+26,5%), который сейчас занял десятую позицию.
Среди европейских брендов наиболее популярным оказался Volkswagen, однако его отставание от лидера впечатляет. Если Toyota продала 706 544 машин, то немецкий автогигант — лишь 395 777.
На третьем месте находится еще один «японец» - Honda. Показатели этого бренда достигли почти 278 тысяч единиц. Среди американских брендов наиболее популярным оказался Ford.
Десятка самых популярных автобрендов:
Toyota - 706 544 (-6,6%);
Volkswagen - 395 777 (-4,3%);
Honda - 277 991 (-22,5%);
Ford - 270 437 (-5,4%);
Hyundai - 263 208 (-9,8%);
Nissan - 226 543 (-14,1%);
Kia - 219 302 (-3,7%);
Chevrolet - 213 008 (-5,5%);
BYD - 208 713 (-4,7%);
Geely - 190 557 (+26,5%).