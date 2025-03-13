Назван самый популярный автобренд в текущем году 2 13.03.2025, 23:08

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В лидерах оказался японский автопроизводитель.

Несмотря на снижение на 6,6% по сравнению с прошлым годом, японский гигант Toyota сохранил свое лидерство на автомобильном рынке, заняв 10,8% от всех мировых продаж. Об этом сообщает Focus2Move.

Почти все топовые бренды продемонстрировали снижение по сравнению с показателями прошлого года. Исключением стал китайский Geely (+26,5%), который сейчас занял десятую позицию.

Среди европейских брендов наиболее популярным оказался Volkswagen, однако его отставание от лидера впечатляет. Если Toyota продала 706 544 машин, то немецкий автогигант — лишь 395 777.

На третьем месте находится еще один «японец» - Honda. Показатели этого бренда достигли почти 278 тысяч единиц. Среди американских брендов наиболее популярным оказался Ford.

Десятка самых популярных автобрендов:

Toyota - 706 544 (-6,6%);

Volkswagen - 395 777 (-4,3%);

Honda - 277 991 (-22,5%);

Ford - 270 437 (-5,4%);

Hyundai - 263 208 (-9,8%);

Nissan - 226 543 (-14,1%);

Kia - 219 302 (-3,7%);

Chevrolet - 213 008 (-5,5%);

BYD - 208 713 (-4,7%);

Geely - 190 557 (+26,5%).

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