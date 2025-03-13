В Германии начались переговоры о создании «большой коалиции» 13.03.2025, 23:54

Лидеры партий, участвоующих в коалиционных переговорах - Маркус Зёдер, Фридрих Мерц, Ларс Клингбайль и Саския Эскен

Среди ключевых вопросов – миграция, бюджет, налоги и оборона.

Спустя две с половиной недели после досрочных выборов в бундестаг в Берлине начались переговоры о создании правящей коалиции в составе консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Вечером в четверг, 13 марта, переговорные группы консерваторов и социал-демократов встретились в штаб-квартире ХДС в Берлине, передает DW.

Переговоры будут проходить в 16 рабочих группах

Ранее оба участника будущей «большой» коалиции назвали членов своих делегаций, которые будут участвовать в переговорах. Им предстоит разработать коалиционное соглашение в 16 разных тематических рабочих группах, каждая из которых состоит из 16 участников. До 24 марта они должны будут представить свои предложения для коалиционного договора. Сложные переговоры ожидаются среди прочего по вопросам миграции, бюджета, налогов и обороны.

Результаты обсуждений рабочих групп будут представлены на заключительном этапе переговоров, в которых будут участвовать 19 человек, включая лидеров трех партий — вероятного следующего канцлера Германии, христианского демократа Фридриха Мерца, социал-демократов Ларса Клингбайля и Саскию Эскен, а также премьер-министра Баварии и главу ХСС Маркуса Зёдера.

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