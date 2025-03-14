Toyota показала новый гибридный универсал 14.03.2025, 3:02

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На родине японского автопроизводителя Toyota представили гибридный универсал Crown Estate.

Автомобиль в длину достигает 4930 мм, в ширину - 1880 мм, в высоту - 1625 мм, располагаясь между RAV4 и Harrier в японском модельном ряду бренда.

Crown Estate имеет пятиместный салон и багажник объемом 570 литров, который можно расширить до 1 470 литров, сложив задние сиденья. Для любителей активного отдыха предусмотрены аксессуары - дополнительный выдвижной стол и стул, а также специальный мягкий коврик для багажника. Также доступны спортивный обвес и 21-дюймовые колесные диски от Modellista.

Автомобиль построен на платформе TNGA-K и оснащен адаптивной подвеской, а также системой Dynamic Rear Steering для лучшей маневренности и комфорта. Доступны две конфигурации - гибридная и плагин-гибрид. Обе модификации используют 2,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, дополненный двумя электромоторами и полным приводом. В гибридной версии двигатель развивает 188 л.с., в плагин-гибридной - 174 л.с.

Главным преимуществом плагин-гибридной версии является аккумулятор емкостью 51 А·ч, который обеспечивает до 89 км пробега на электротяге по стандарту WLTC. Батарея расположена под полом, что не уменьшает внутреннее пространство. Топливная экономичность Toyota Crown Estate заявлена на уровне 5 л на 100 км в гибридной версии и 4,9 л на 100 км в плагин-гибриде.

В Японии заказы на новинку уже открыты. Гибридная версия стоит от (примерно $43000), а плагин-гибрид - от 8100000 йен (примерно $54700).

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