Главный экспортный сорт российской нефти стал резко падать в цене 2 14.03.2025, 11:02

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Прогнозы для Кремля неутешительные.

Бюджет РФ в основном формируется за счет продажи энергоресурсов, включая и нефть. Однако сейчас в Кремле будет еще больше головной боли на фоне снижения цены на «черное золото».

На днях журналисты агентства Reuters сообщили о том, что главная экспортная марка российских нефтяников (сорт Urals) впервые за последние 14 месяцев упал в цене до 54 долларов за баррель. А еще в январе в портах Балтики российскую нефть отгружали по цене 70 и выше долларов за баррель.

По сравнению с ноябрем и декабрем 2024 года российская нефть упала в цене боле чем на 10%. Экономист банка «Центрокредит» Евгений Суворов не сомневается, что в скором времени цена на Urals упадет до 50 долларов.

Если цена будет падать и дальше, то Кремлю придется несладко, так как найти новый источник доходов на фоне продолжающейся войны в Украине будет очень непросто.

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