CNN: Трамп поручил Пентагону подготовить военный план захвата Панамского канала 14.03.2025, 13:33

Новый меморандум заменил «Стратегию национальной обороны» от 2022 года.

Администрация президента Дональда Трампа официально запросила у должностных лиц Пентагона «надежные военные варианты» для обеспечения беспрепятственного доступа США к Панамскому каналу.

Такой запрос содержится в адресованном высшему руководству страны Меморандуме под названием «Временные стратегические указания по национальной обороне», который представляет собой кардинальный пересмотр стратегических приоритетов Штатов, сообщает CNN, изучивший документ.

Одна из директив меморандума, которую Пентагон должен выполнить «немедленно», поручает «предоставить надежные военные варианты для обеспечения справедливого и беспрепятственного военного и коммерческого доступа США к Панамскому каналу».

В меморандуме также сказано, что «главным приоритетом» вооруженных сил США является «защита родины», а Пентагону поручается «отражать любые формы вторжения, включая незаконную массовую миграцию, торговлю наркотиками, контрабанду и торговлю людьми». Также там говорится о депортациях нелегальных мигрантов в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности.

CNN отмечает, что Трамп ясно дал понять, что намерен перенаправить внимание военных на приграничные операции, и в меморандуме это обозначено как главный приоритет новой администрации.

Ранее NBC News сообщало, что в Пентагоне рассматриваются сценарии увеличения военного присутствия США в Панаме. Эта мера направлена на реализацию стратегии Трампа по возвращению Панамского канала под контроль Вашингтона. Возможность силового захвата канала, как отмечал ряд высокопоставленных чиновников, зависит от готовности панамских властей сотрудничать о Штатами.

Разосланный должностным лицам меморандум заменит «Стратегию национальной обороны» от 2022 года и будет реализовываться в соответствии с публично заявленными целями Трампа — использованием военных сил и средств на границе с США, усилением присутствия Соединенных Штатов в Западном полушарии и сохранением ключевого внимания к Китаю, отмечает CNN.

Приказ о разработке военного сценария «возврата» канала, который, по мнению Трампа, попал под контроль Китая, может вызвать серьезные споры. Например, на прошлой неделе президент Панамы Хосе Рауль Мулино обвинил Трампа во лжи во время выступления в Конгрессе: «Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе возвращения, и тем более это не та задача, которая обсуждалась в наших беседах с министром Рубио или с кем-либо еще», — написал он в X.

В начале марта Financial Times писали, что американский консорциум, включающий компании BlackRock, Global Infrastructure Partners и Terminal Investment, купит у самого богатого человека Гонконга Ли Ка-шинга два крупных порта вблизи Панамского канала. Сумма сделки составит $22,8 млрд.

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