Лукашенко обиделся на российских политиков

Лукашенко обиделся на российских политиков6
- 14.03.2025, 13:56
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В России его «периодически» обвиняют в «иждивенчестве».
14 марта в своем выступлении в Совете Федерации РФ Лукашенко высказал претензии к российским политикам, что из Москвы «периодически» звучат обвинения официального Минска в «иждивенчестве».
Диктатор зачитал с листка, что иногда «появляются еще какие-то горячие головы», которые «плодят нарративы о несбалансированности выгод, иждивенчестве Минска, необходимости вхождения Беларуси в состав России, язвительно говорят о нашем союзе».
— Вы знаете, когда говорят об иждивенчестве — и это было сплошь, — то, встречаясь с глазу на глаз со своим старшим братом, я ему говорю: «Владимир Владимирович, ну это надо было придумать эти санкции, давление на нас, чтобы в России наконец поняли, что Беларусь важна для России, что в Беларуси еще есть немало того, что России крайне необходимо», — оторвался от листика Лукашенко.