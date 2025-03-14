ВСУ отбросили россиян в Харьковской области 14.03.2025, 15:07

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Украинские военные пошли в наступление в Купянском районе.

Вооруженные силы Украины смогли отбросить вражескую армию в районе села Фиголевка Двуречанской громады Купянского района Харьковской области.

Однако Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле села Новый Комар Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке о событиях на фронте 14 марта в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Силы обороны Украины отбросили противника из Фиголевки.

Аналитики проекта также отметили, что враг продвинулся возле села Новый Комар.

В Генеральном штабе на момент выхода материала никак не комментировали информацию проекта DeepState.

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