Сырский показал на видео, как горят танки, БМП и укрытия россиян 14.03.2025, 15:35

ВСУ уничтожают врага комбинированными методами.

Украинские защитники наносят российским войскам потери 24/7, авиация настигает даже тех оккупантов, которым удается сбежать из разбитой техники.

Военные ВСУ продолжают уничтожать врага на поле боя, кадрами точных попаданий поделился Главнокомандующий Александр Сырский.

Генерал подчеркнул, что чем больше будет ликвидировано живой силы оккупантов и бронетехники, тем ближе станет дата наступления мира в Украине.

В своем Telegram-канале Сырский опубликовал видео результативных атак украинской артиллерии и авиации.

На записи можно заметить, как БПЛА попадает по вражеской бронемашине, штурмовики пытаются покинуть место сражения, но авиация настигает их в открытом поле.

Артиллерии и дронам также удалось поразить вражеский танк. Путинские солдаты пытались спрятаться от ВСУ в окопах и брошенных домах, но дождались только взрывов после прилетов БПЛА. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские защитники продолжают уничтожать врага круглосуточно.

«Благодарю каждого украинского воина за вклад в нашу борьбу за свободу», - заявил Сырский.

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