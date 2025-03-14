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Президент Еврокомиссии подтвердила продление санкций против РФ

  • 14.03.2025, 15:59
  • 1,968
Президент Еврокомиссии подтвердила продление санкций против РФ

Они включают и замораживание активов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила продление санкций против России. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

По ее словам, ЕС одобрил санкции в отношении почти 2400 физических и юридических лиц из-за агрессии России против Украины.

Фон дер Ляйен добавила, что Европейский Союз ввел следующие ограничения:

запреты на поездки;

замораживание активов;

запрет на финансирование/ресурсы.

«Наша решимость в поддержке Украины является непоколебимой», - отметила она.

Ранее издание CBS News писало, что администрация президента США Дональда Трампа усиливает санкции против России. В частности США накладывают дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа РФ к платежным американским системам.

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