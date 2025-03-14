Президент Еврокомиссии подтвердила продление санкций против РФ
- 14.03.2025, 15:59
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Они включают и замораживание активов.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила продление санкций против России. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.
По ее словам, ЕС одобрил санкции в отношении почти 2400 физических и юридических лиц из-за агрессии России против Украины.
Фон дер Ляйен добавила, что Европейский Союз ввел следующие ограничения:
запреты на поездки;
замораживание активов;
запрет на финансирование/ресурсы.
«Наша решимость в поддержке Украины является непоколебимой», - отметила она.
Ранее издание CBS News писало, что администрация президента США Дональда Трампа усиливает санкции против России. В частности США накладывают дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа РФ к платежным американским системам.